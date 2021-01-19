Koronavirüs Rusyanın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısının etkinlik oranı açıklandı Yüzde 100
BİLİMSEL GELİŞMELER

Rusya'nın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısının etkinlik oranı açıklandı: Yüzde 100

Rusya, korona virüse karşı Sputnik V aşısından sonra geliştirilen ’EpiVacCorona’ adlı ikinci Covid-19 aşısının etkinlik oranını yüzde 100 olarak açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Rusya açıkladı: EpiVacCorona aşısının etkinlik oranı yüzde 100
Rusya açıkladı: EpiVacCorona aşısının etkinlik oranı yüzde 100

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in klinik çalışmalarının sürdüğünü duyurduğu ’EpiVacCorona’ adlı ikinci korona virüs aşısı ile ilgili 1. ve 2. klinik testlerin sonuçları yayınlandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Basın Servisi, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi (Vektör) tarafından geliştirilen ’EpiVacCorona’ aşısının ilk ve ikinci klinik testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

  • Yapılan açıklamada, “Deneylerin 1. ve 2. aşamalarının sonuçlarına göre EpiVacCorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100’dür” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya’da korona virüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 92 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs topantısına damga vuran an: Rusya’da teftiş müdürü horlayarak uyudu
DÜNYA
Koronavirüs topantısına damga vuran an: Rusya’da teftiş müdürü horlayarak uyudu

Rusya ile ortak aşı çalışması: Putin teklif etti Erdoğan talimat verdi
DÜNYA
Rusya ile ortak aşı çalışması: Putin teklif etti Erdoğan talimat verdi

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı: Arjantin'de salgının sonunun başlangıcı
DÜNYA
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı: Arjantin'de salgının sonunun başlangıcı

Putin koronavirüs aşısı olacak
DÜNYA
Putin koronavirüs aşısı olacak

Sputnik V Rusya’nın tamamında halka uygulanmaya başlandı
DÜNYA
Sputnik V Rusya’nın tamamında halka uygulanmaya başlandı
Abone Ol Google News
Yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

​Okulların yüksek bir kapasiteyle açılması konusunda kararlıyız.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Eczacılar yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor

​116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Diktatörler gibi yemin edecek

Diktatörler gibi yemin edecek

​Biden'in yemin törenini ağır silahlı askerler dolduracak.
TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

​"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."

Partinin ismi dahi belli

Partinin ismi dahi belli

​ABD Başkanlığını devreden Trump, parti kurma hazırlığında.
2016'dan beri firariydi

2016'dan beri firariydi

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü yakalandı.
Böyle acı görülmedi

Böyle acı görülmedi

Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.