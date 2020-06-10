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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Haziran tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 17, vaka sayısı 922
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Haziran tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 17, vaka sayısı 922

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Haziran günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Bilim Kurulu Toplantısı sırasında duyurdu. Son 24 saatte 922 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 922 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 173 bin 36 ve can kaybının 4 bin 746 olduğunu, 2 bin 241 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 146 bin 839'a ulaştığını bildirdi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken 2 bin 241 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

"Normal olan tedbirdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.

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