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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 55, vaka sayısı bin 114
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 55, vaka sayısı bin 114

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139 bin 771, can kaybı 3 bin 841 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139 bin 771'e, can kaybı ise 3 bin 841'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte 3 bin 89 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 95 bin 780 oldu.

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