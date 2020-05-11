Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 55, vaka sayısı bin 114

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139 bin 771'e, can kaybı ise 3 bin 841'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte 3 bin 89 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 95 bin 780 oldu.

Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hJzLXCLqoO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020

KORONAVİRÜS Bursa’da çarşı pazarlar tıklım tıklım doldu: Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı