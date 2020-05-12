Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 53, vaka sayısı bin 704

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu.
İyileşen sayısı 100 bine yaklaştı
Son 24 saatte 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 98 bin 889 oldu.
Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC
Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020