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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 53, vaka sayısı bin 704
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 53, vaka sayısı bin 704

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün bin 704 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu.

İyileşen sayısı 100 bine yaklaştı

Son 24 saatte 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 98 bin 889 oldu.

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