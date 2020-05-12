Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 53, vaka sayısı bin 704

‘Kullanışmış ev eşyası’ diyerek, milyonluk maske vurgunu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 8 milyon 800 bin lira değerinde 573 bin 750 adet tıbbi koruyucu maske ele geçirildi. Yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılırken yakalanan tıbbi maskelerin gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.