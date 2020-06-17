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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1429
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1429

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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