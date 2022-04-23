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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 ilde yoğun bakımlarda Kovidli kalmadı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 21 ilde yoğun bakımlarda Kovid’li kalmadı

Koronavirüs salgını başladığından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıların görüldüğünü aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21’e yükseldiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 21 ilde yoğun bakımlarda Kovid’li kalmadı
Yoğun bakımlar boşalıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21’e yükseldiğini bildirdi. Adıyaman Valiliği ziyaretinde konuşan Koca, “Artık aşımız da var, ilacımız da var. Nitekim son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibarıyla yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21’e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman’ımız da var.” dedi. Salgın başladığından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıların görüldüğünü aktaran Koca, Yapılacak bilim kurulu toplantısının en önemli toplantılarından biri olacağını aktardı. Koca, “Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik.” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

AŞI HALA GEREKLİ

Salgının giderek etkisini yitirdiğini anlatan Koca, şöyle devam etti: “Hastane yükümüzün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın, hele belli bir yaş üzerinde olan, ek hastalığı olanlar asla ve asla hatırlatmak dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Aşıya ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı vatandaşlarımızda enfeksiyonun akciğere inmediğini biliyoruz.”

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