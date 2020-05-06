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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 64, vaka sayısı 2 bin 253
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 64, vaka sayısı 2 bin 253

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 64 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 253 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 917 kişi ise şifa buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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