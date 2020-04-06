Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 75, vaka sayısı 3 bin 148
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 75, vaka sayısı 3 bin 148

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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