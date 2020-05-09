Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 50, vaka sayısı bin 546 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 50, tespit edilen vaka sayısı bin 546, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 84. Öte yandan toplamda iyileşen hasta sayısı ise 90 bine yaklaştı.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 19:27 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2020, 19:42 Yeni Şafak