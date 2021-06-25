Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama oranı en yüksek 10 ili açıklayarak, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" ifadelerini kullandı.

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

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