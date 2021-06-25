Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili açıklayarak, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı - Son dakika haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama oranı en yüksek 10 ili açıklayarak, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" ifadelerini kullandı.

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