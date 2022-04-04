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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Eskişehir vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "19-25 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir zirvede

Öte yandan, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 196,06, Ankara’da 290,83, İzmir’de 113,95 oldu. Eskişehir her 100 bin kişide 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken, Van her 100 bin kişide 7,71 vaka yoğunluğu ile son sırada yer aldı.

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