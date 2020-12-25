Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbuldaki koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın ardından alınan tedbirlerin sonuçlarını açıkladı. Bakan Koca, tedbirlerle birlikte son hafta içinde İstanbul’da polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma olduğunu; bu durumun hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara ise yüzde 30 olarak yansıdığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bakan Koca, tedbirlerle birlikte İstanbul'da koronavirüste yaşanan azalmanın sonuçlarını paylaştı. Bakan Koca, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirmeyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbul’da polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma olduğunu; bu durumun hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara ise yüzde 30 olarak yansıdığını açıkladı. Bakan Koca2nın açıklaması şöyle:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.' ifadelerini kullandı.


İstanbul'da salgın ne durumda?

İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı.

Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.

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