Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.

Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım. REKLAM July 25, 2021

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 12 bini geçti

KORONAVİRÜS Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı

KORONAVİRÜS Endişelendiren tablo: Son bir ayda vaka sayıları 3 kat arttı