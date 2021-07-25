Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.

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