Koronavirüs Bakan Koca aşıda son bilançoyu açıkladı Aşılamada ikinci adıma geçildi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı takvimi açıklaması

Bakan Koca aşıda son bilançoyu açıkladı: Aşılamada ikinci adıma geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı.
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında düşüş sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

Aşılamada 2'nci adımına geçildi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının yarın başlayacağı bilgisini verdi.

Karla kaplı köyde rahatsızlanan Covid-19 hastası çift 4 saatlik mücadele ile kurtarıldı
HAYAT
Karla kaplı köyde rahatsızlanan Covid-19 hastası çift 4 saatlik mücadele ile kurtarıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEM
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.