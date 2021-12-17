Sağlık Bakanı Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu’na başkanlık etti.

"Pandemi Döneminde ve Sonrasında Afrika Sağlık İhtiyaçları için Potansiyelin Harekete Geçirilmesi" başlığıyla düzenlenen oturuma; Afrika CDC Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı, Demokratik Kongo Cumhuryeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Gambia, Libya, Gine Bissau, Fildişi Sahilleri, Liberya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Angola, Tanzanya ve Zimbabve’nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri katıldı.

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Oturumun açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Bakan Koca, Kovid-19 pandemisinin, küresel eşitsizlik ve adaletsizlik zincirine yeni halkalar eklediğini ifade ederek, “Bugün tüm dünyada yapılan Kovid-19 aşılarının yalnızca yüzde 0,6’sının Afrika kıtasında yapılmış olması, Afrika’daki sağlık çalışanlarının yalnızca 4’te birinin aşılanabilmiş olması da asla kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

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"10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor"

Bakan Koca, Türkiye’nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika’daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini belirterek, “Covax aracılığıyla çoğu Afrika’ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir” dedi.

Bakan Koca, Turkovac aşısının kısa sürede genel kullanıma başlayacağını kaydederek, bu çalışmaların Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.



Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti: