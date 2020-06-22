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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca 3 ilin yoğum bakım verilerini açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca 3 ilin yoğum bakım verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin bugünkü koronavirüs verilerini açıklarken 3 ilin yoğun bakım sayılarını da paylaştı. Buna göre İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vaka yoğun bakımda yatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri açıkladı. Koca; Kocaeli, Sakarya ve İzmir'de yoğun bakımdaki hasta sayısını da açıkladı.

  • Bakan Koca'nın paylaşımına göre İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vaka yoğun bakımda yatıyor.

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KORONAVİRÜS
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