Sağlık Bakanı Koca 3 ilin yoğum bakım verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri açıkladı. Koca; Kocaeli, Sakarya ve İzmir'de yoğun bakımdaki hasta sayısını da açıkladı.
- Bakan Koca'nın paylaşımına göre İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vaka yoğun bakımda yatıyor.
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020