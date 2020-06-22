Sağlık Bakanı Koca 3 ilin yoğum bakım verilerini açıkladı

Spor

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu elinde kaç saniye tuttu?

Dün oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçının son anlarında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Gaziantep ekibinin kazandığı penaltı öncesi Galatasaraylı kaleci Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi ve hakem Alper Ulusoy'un en direkt serbest vuruş kararı vermesi futbol kamuoyunu ikiye böldü.