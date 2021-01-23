Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca il il koronavirüs aşı haritasını paylaştı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca il il koronavirüs aşı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’deki Covid-19 aşılama haritasını paylaştı. Bakan Koca, “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca paylaşımına Türkiye’deki Covid-19 aşılama haritasını da ekledi.

İl il koronavirüs aşı haritası.


Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:
İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi.

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