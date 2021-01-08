Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca İstanbul ve İzmirde vaka sayısında yüzde 40 düşüş var
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40 düşüş var

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40 düşüş var

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, ''Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, salgınla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." bilgisini paylaştı.

  • Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerini kullandı.

Tedbirler işe yaradı: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı ikiye düştü
KORONAVİRÜS
Tedbirler işe yaradı: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı ikiye düştü
Abone Ol Google News
Norveçin kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
Umut verici

Umut verici

Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Dört büyük ildeki son durumu açıkladı

Dört büyük ildeki son durumu açıkladı

​Vaka sayısındaki düşüş yüzde 60'a dayandı.

Antalya'da aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Trump destekçilerinin Kongre baskını, ABD'yi alay konusu yaptı. Çıkan olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.
Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir
Gündem

Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü’nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı. Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Arık, “Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu. 2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu" dedi. Arık, kuruyan Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

HDP'li Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi: Cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıkacak
Gündem

HDP'li Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi: Cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıkacak

HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması ardından düzenlenen iddianame, Ankara 8’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.