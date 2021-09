Sağlık Bakanı Koca müjdeledi: Yerli aşıda seri üretim ekimde

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Aşılamada 100 milyon dozu aştık.

100 milyonuncu doz aşı hayırlı olsun. 100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze'de yapıldı.



Yeri geldiğinde yüksek dağlara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzerinde ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz 63.8, 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırdı.

İlk doz aşısını olup ikinci dozu yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. İlk doz aşının koruyuculuğu yok. Beklediğimiz sonucu aşıları tamamlayarak alabiliriz.

Aşıların zaman geçmeden yapılması hayat kurtarır. Şu an koronavirüs sebebiyle yatanlardan bir kısmı aşıları tam olmayan kişilerdir.

Aşılar tamamlanır tamamlanmaz hemen o gün koruyucu olmayacak. Hastanelerdeki aktif vakalardan yüzde 90'ı aşıolmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. 3 doz aşı olan vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'dir.

Aşısı tamamlanmış kişi, iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından sonra hatırlatma yaptıran veya iki doz mRNA aşısını yaptıran kişidir.

Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam yarına randevu almalarını hiç vakit kaybetmeden hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyorum.

Bilmenizi isterim, bilimin tespit alanı dışında kalanlar hariç her sorunun bir cevabı var. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmında sahip değiliz. Tedbirleri sıkı şekilde sürdürmüyoruz. Virüsün yeni varyantları daha hızla yayılıyor. Bilim Kurulu'nun aşıda hatırlatma dozunu uygulamaya alması büyük gelişmelerin önünü kesmiştir. Dünyadaki örneklere baktığımızda Türkiye olarak aldığımız kararın doğruluğunu gösteriyor.

Çözüm tam doz aşıdır. Aşılarımızı birlikte hızlı şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir kısmımız aşıları olur, diğer kısmımız ertelerse başarıyı azaltır.

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına başvuru yapabilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız, bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilebilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayında seri üretime geçeceğiz.

YERLİ AŞIYA ACİL KULLANIM ONAYI BAŞVURUSU

100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz.

SORU-CEVAP

(Mu varyantı) Varyantlarla ilgili koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Onun için de aşı olmamız gerekiyor. Vatandaşımız açısından bir farklılık yok. Bizim açımızdan önemi var. Bakanlık boyutunda varyantların varlığı ve tedbirlerin nasıl alınması gerektiği bizim için önemli. Toplumda yüzde 90'ın üzerinden Delta varyantı var. Mu varyantında iki vakamız var ve İstanbul'da. İki vaka da ayaktan takip edilen ciddi bir sorunu olmayan hastalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiğini biliyoruz.

mRNA aşısı için 3-4 ay sonrasının verilerini biliyoruz. Koruyuculuğun azaldığını fakat devam ettiğini biliyoruz. Toplumumuzu bu anlamda bilgilendirmiş olacağız. Hatırlatma dozu şu an için mRNA aşıları için geçerli değil. Hatırlatma dozunu inaktif aşılar için önemsiyoruz. Koruyuculuğu 6 katına çıkarıyor.

(Aşı yaşı 12'nin altına inecek mi?) Biz 18 yaş ve üzerini önemsiyoruz. 12 yaş ve üzeri için de ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. 12 yaş üstü kişilerin de aşılanmasını da önemsiyoruz. Velinin, ailenin onayıyla aşıyı yaptırmanın önünü açmış olduk. 12-13-14 yaş aralığında yüzde 3'ü geçmedi. Oran yüksek değil.

(Sahte aşı kartı ve PCR testi) Aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri de takip ediyoruz dijital ortamda. İstismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Olacağını düşünmüyorum ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını, hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi ifade ediyorum.

(Vefat ve vaka sayılarının yüksekliği) 18 yaş ve üzeri yatan hastada, yüzde 90'ı aşısını tamamlamamış olan kişiler. Aşısını tamamlamayanlar vaka sayımızın yüzde 80'ini oluşturuyor. Toplamdaki rakamı 26 milyon. Aşısını tamamlamış kişilerin sayısı 36 milyon ve yaş ortalaması 46. Tamamlayanların yaş ortalaması daha yüksek. Yüzde 10'una tekabül ediyor. 26 milyonun yaş ortalaması daha düşük. Aşısını tamamlamayanların yaş ortalaması 36... 36 milyon aşılanmamış olsaydı, var olan hasta sayısı 3 kat artmış olacaktı. Vaka sayımız da 4-5 kat artacaktı.

(Aşı temini) Geçen yıl aşıların temininde bir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da geçen yıl siparişi verilen miktardan daha fazlası tedarik edildi. Sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

İki hafta içinde Almanya'nın da doz aşısını geçmiş olacağız. Son 2-3 aydan bu yana 100 binde yapılan aşı sayısı anlamında genelde ilk 2-3 ülke içindeyiz. Günlük nüfus başına yapılan aşı oranı da dünyada ilk 3 arasında.

(Yoğun bakımlardaki Sinovac aşısı olan hastalar) Daha önce ilk aşıyı yaptırdığımız grup sağlık çalışanları oldu. Aşısını yaptırmış hekim arkadaşlarımızdan hiç kaybettiğimizi duydunuz mu? 1-2 doz arkadaşımız oldu, Sinovac yaptırıp hatırlatma dozunu olmayan. İnaktif aşılarda koruyuculuğun bir süre sonra azaldığını biliyoruz. İnaktif aşıların 3 aydan sonra hatırlatma dozunu başlattık. 9 milyon kişi üçüncü dozunu da yaptırdı. Bunların hastane yükü yüzde 1.6, hatırlatma aşısını yaptırmayanların hastane yükü 6-7 kat daha fazla.

(PCR zorunluluğu) Vatandaşımızın güvenliği için yabancılardan da PCR istiyoruz. Her geçen gün PCR testi sayısı artıyor. Şu an herkesten istemiyoruz. Okulda aşısını yaptırmayan öğretmen ve hizmet edenler, iki seyahat edecekler, sinema, tiyatro, konser gibi alanlarda istiyoruz. Şu an kapasiteyle ilgili bir sorun yok.

(Öğretmenlerin aşılanması) Öğretmenlerimizin iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi, en az bir doz olanların da 90'ı geçti.

(Okullarda salgının ilk hafta seyri ve yerli aşıdaki gelişmeler) Pazartesiden itibaren illerimizde örnek olabilecek okulları taramak istiyoruz. Biz üçüncü doz aşı içinde uygulama yapıyoruz. Yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki dönemde iki kıyaslamayla ilgili sonuçlar ve Faz-3 çalışmaları devam ediyor.

(Tedbirlerin güncellenmesi) Yeni dönemde biz okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık elimizde aşı var. En fazla sınıf kapatılabilir. Onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz. Önümüzdeki süreçte eğitimin aksamadan sürdürülmesi istiyoruz. Toplumsal bağışıklık henüz oluşmadı. Tedbirler devam etmeli.