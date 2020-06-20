Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil

Teknoloji

Türkiye'den çıkan girişim 12 ülkede para topluyor

Yağmurlu bir günde vapur gişesindeki uzun kuyrukta yaşanan bekleme sonrasında hayata geçirilen elektronik ücret toplamaya yönelik ticari girişim, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkede 16 milyon kişinin hayatını kolaylaştıran bir çözüme dönüştü. Geliştirilen donanım ve yazılımlar, Bulgaristan, Irak, Kosova, Hindistan, Ruanda, Yunanistan, Pakistan, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Türkmenistan, Tanzanya ve Azerbaycan'ın toplu taşıma sistemlerinde ve stadyum gişelerinde görev yapıyor