Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillere teşekkür ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştığını belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."

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KORONAVİRÜS
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