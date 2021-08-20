Sağlık Bakanı Koca: Yeni bir kapanma gündemde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Varyant yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirten Fahrettin Koca, özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulundu. Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye’de delta varyantı yüzde 90’ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.

BIONTECH AŞISINDA 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığnı belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koryuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

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OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten ceza alan Sinoplu vatandaş: Böyle bir hizmeti hiç beklemiyordum Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza alan Sinoplu vatandaş, Sinop Ayancık'ta Bakan Karaismailoğlu'yle sohbet etti. Bölgede yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu belirten vatandaş, 'İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ayancık adına teşekkür ediyorum. Özür dilerim pişmanım.' dedi.

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''AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK''

Son dönemde 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor.

Sağlık Bakanı, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.

Bakan Koca, hem BioNTnech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyledi.

OYNAT 01:34 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Üçüncü doz aşı ile koruma daha fazla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Üçüncü doz aşı olanlar iki doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. İki doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.' dedi.



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SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, Haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Sağlık Bakanı bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.