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Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan "maske ve mesafe" uyarısı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan "maske ve mesafe" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."

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İstanbul'da toplu taşıma ve yollar doldu taştı
FOTOĞRAF 9
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Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.
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Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Cevizlibağ'da işten çıkan ve metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen dakika artıyor.
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Metrobüs istasyonuna giden çok sayıda vatandaş üst geçitte yoğunluk oluşturmaya başladı. Edirnekapı Şehitliği'nde ise çok sayıda vatandaş duraklarda otobüs ve dolmuş bekledi.
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Anadolu Yakası'nda özellikle Kozyatağı, Göztepe, Kadıköy, Altunizade ve TEM Ataşehir'de iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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İş çıkışıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştu.
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İBB'nin mobil uygulaması verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 oldu.
İstanbul'da toplu taşıma ve yollar doldu taştı
İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Sosyal mesafe ve korornavirüs önlemlerine rağmen toplu taşıma araçlarında yoğunluk dikkat çekti.


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