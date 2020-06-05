Sağlık Bakanı Koca'dan "maske ve mesafe" uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 05 Haziran 2020, 21:11 Son Güncelleme: 05 Haziran 2020, 21:13 AA