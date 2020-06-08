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Sağlık Bakanlığı normalleşme tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı

Sağlık Bakanlığı normalleşme tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı: İsteyen sağlık personeli ayrılabilecek

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek. Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecine ilişkin hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personeline ilişkin tedbirler güncellendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliği ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, "Kovid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler"e ilişkin yazı gönderildi.

Yazıya göre koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlık tarafından Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, salgının, bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan kısıtlamaların bazıları kısmen, bazıları tamamen değiştirilerek normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlendi, hasta ziyaretleri hakkındaki yazı yürürlükten kaldırıldı.

Hasta ziyaretlerinde ve refakat hizmetlerinde uyulacak yeni kurallara göre, hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenen bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes (sağlık personeli çalışanı, öğrenci, hasta, refakatçi vb.) bu süre boyunca maske takacak. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretlerine izin verilmeyecek.

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Çocuk ve yenidoğanlara günde bir defa ziyaret izni verilecek

Bakanlığın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilecek. Çocuk ve yenidoğan yoğun bakımlarında Kovid-19 tanısıyla yatan hastaların ziyareti, gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla yapılabilecek.

Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmesine müsaade edilmeyecek. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacak.

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İdari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak

"Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler" konulu yazının bazı maddeleri de düzenlendi. Buna göre her türlü cerrahi işlemin Bakanlık tarafından oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacak.

"Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler" konulu yazının bazı maddelerinde yapılan değişikliğe göre de poliklinik hizmetleri "Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi" doğrultusunda sunulacak ve acil haller dışında vatandaşların MHRS'ye yönlendirilmesi sağlanacak.

  • 01 Ocak 2020 -08 Haziran 2020 tarihleri arasında süresi sona erecek 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik raporu ile sürekli kullanımı gerektiren ilaç, tıbbi malzeme ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran - 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak. Rapor için hastaneye müracaatların, MHRS üzerinden yapılması sağlanacak.
  • 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. Bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri, sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilmesi sağlanacak.

Rapor işlemlerine başlanacak

1 Şubat 2020 dahil, bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemleri, sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi, memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenleneceği, kurul raporu gereken durumları için ilgili kişiler sağlık kuruluşlarına bugünden itibaren başvuru yapabilecek.

  • Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecek, askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemlerinin de başlaması sağlanacak.

Her türlü rapora itiraz başvuruları bugünden itibaren kabul edilmeye başlanacak. 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla işlemlere başlanan ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanamayan raporların bugünden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacak.

Sağlık personelinin işlerinden ayrılmasına izin verildi

Kovid-19 Salgını Sürecinde Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları yazısı yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verilmesi sağlanacak.

Yürürlükten kaldırılan "Sağlık Kurulu Raporları" konulu yazı uyarınca, silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020'den itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yaparak raporlarını alabilecek.

Koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanıydı: İsminin yaşatıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ilk kez görüntülendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı, İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun adının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıklamıştı. Yenilenen hastanenin 30 Mart'ta açılan ilk etabı, hasta kabulüne başladı. Salgın nedeniyle planlanan tarihten daha önce açılan hastane, koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynuyor.
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Hastaneye, koronavirüs tanısı koymak için gerekli olan PCR laboratuvarı da kuruldu. Çevre hastanelerde yatan hastalardan da alınan sürüntülerin incelenerek, testlerin aynı gün sonuçlandığı Covid-19 Tanı Merkezi, günlük 3 bin test kapasitesine sahip.
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Koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanıydı: İsminin yaşatıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede virüsle savaş ilk kez görüntülendi. Yaklaşık 1 ay önce açılan Okmeydanı'ndaki hastanede tedavi gören koronavirüs hastası kişi, 'iyiyim' mesajını yoğun bakım odasındaki yatağından el işaretiyle anlattı. Doktorlar ise alkışlarla karşılık verdi. Yoğun bakımda çalışan doktor Gaye Şensöz'ün anlattıkları ile dikkat çekti: Ben buradan eve çok defa ağlayarak gittiğimi biliyorum. Özellikle kaybettiğimiz, durumu kötüleşen hastalarımız için. Hasta yakınlarıyla konuşurken bile bazen böyle bir şey düğümleniyor boğazımda. O kadar zorlanıyorum ki hasta yakınlarına bilgi verirken.

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