Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında rastgele seçilen adreslerde uygulanmaya başlanan antikor testi için sağlık çalışanları yoğun mesai harcıyor.

Manisa'da kent genelinde sağlık personeli tarafından toplumsal bağışıklılık, prevelans ve asemptomatik hastaların belirlenmesi amacıyla Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden belirlenen adreslerde "Toplum Tarama Çalışması"na başlandı.

Belirlenen adreslerdeki vatandaşların desteği sayesinde kentte hedeflenen test sayısının yüzde 80'i ilk üç günde tamamlandı.

Antikor testi uygulaması kapsamında sahaya çıkan ekipler, TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek hane halkıyla görüşüyor, vatandaşların onaylarını alarak Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor.

Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor.

Manisa'da 17 ilçede belirlenen 1520 hanenin yüzde 80'ine denk gelen 1216'sında test çalışması tamamlandı.

İl genelinde yaklaşık 1300 sağlık personelinin sürdürdüğü çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

OYNAT 05:32 Antikor testi TVNET canlı yayınında uygulamalı olarak gösterildi Ülke genelinde yapılacak antikor testleri başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, TVNET canlı yayınında antikor testini uygulamalı olarak gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde antikor testinin 81 ilde başlatılmasıyla ilgili olarak, 'Bu testin kimlere yapılacağı şu an belli. Sadece PCR değil kan örneklerine de bakılmış olacak. Bütün Türkiye için bu planlandı. İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak' ifadelerini kullanmıştı.

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"Vatandaşlarımız bizi destekliyor"

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm Dr. Ümit Atman, toplum tabanlı çalışmanın sonuçlarının salgınla mücadelede önemli rolünün olacağına dikkati çekerek, antikor testi çalışmalarında uygulamanın üçüncü günü olmasına rağmen ciddi mesafe aldıklarını belirtti.

Atman, şunları söyledi:

"Şu ana kadarki saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan olumsuz bir geri bildirim almadık. Vatandaşlarımız bizi destekliyor, yardımcı oluyor. Bu mücadelenin devamını getirmek açısından bu çalışmanın verileri bize ışık tutacak. Bu yüzden bizler sağlık personeli olarak işimizi yaparken aynı azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

KORONAVİRÜS Kapı kapı antikor testi

"Sağlık çalışanlarına duacıyız"

Yunusemre ilçesinde antikor testi yapılan Şemsettin Zeren, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin dünyada taktir topladığını belirterek, tedbir kararlarına uyulması halinde salgının en kısa sürede sona erebileceğini söyledi.

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Çocuklarının sağlık çalışanı olduğunu dile getiren Zeren, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar dünyada takdir toplamış bir uygulamadır. Vatandaşlarımız alınan tedbir kararlarına uysalar Allah'ın izni ile bu hastalıktan çabucak kurtuluruz. En büyük zahmeti sağlık personeli çekti. Çalıştılar, topluma faydalı işler yapıp büyük fedakarlıklar göstererek hayatlarından oldular. Hepimiz onlara duacıyız."

FOTOĞRAF 16 Dünya genelinde koronavirüs semptomlarını gösteren herkese koronavirüs testi henüz yapılmış değil. Bu durum, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının tam olarak tespit edilememesi demek. Bu kişiler, kendileri hastalanmasa bile farkında olmadan başkalarına bulaştırabiliyor. Bu nedenle, yapılacak antikor testleri hem gerçek sayının tespit edilerek, toplumların bağışıklık düzeyinin görülmesi hem de salgının boyutlarının anlaşılması açısından önem taşıyor. İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüsü geçirdiğini gösteriyor. Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir. Sağlık personelleri 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçilecek. Kişiye bir kaç adet soru sorulup, ardından PSR testi denilen burundan kültür alıp, hasta olup olmadığına yönelik test yapılacak. Kan örneği de alınıp antikor bakılacak. Bu antikor, o kişinin hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek. Uzmanlar, 150 bin test ile Türkiye'nin geneline yönelik bağışıklık oranı konusunda diğer ülkelere göre daha doğru sonuçlar çıkacağının beklendiğini ifade ediyor. Hem Türkiye'de hem dünya genelinde virüsün ortadan kalkması için kitle bağışıklığı oranının en az yüzde 50 civarında olması gerektiği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri ile ilgili şunları açıklamıştı: Avrupa bölgesinde büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını söylediler. 153 bin kişiye örneklem yöntemiyle aileler tespit edildi. Kimlere test yapılacağı belli. PCR değil sadece antikora da bakılacak. Bağışık durumunu da biliyor olmuş olacağız: Tüm Türkiye için planlandı. 8 ilde başladı, yarın 5 il daha ilave olacak. Yakında tüm Türkiye'de yapılıyor olacak. İki hafta içinde zannediyorum bitmiş olur. Aktif vaka oranımızı görmüş olacağız, sürü bağışıklığı durumunun ne kadar gerçekçi olup olmadığını görmüş olacağız. Ben öyle çok yüksek bağışıklık oranımzın olduğunu düşünmüyorum. Dünyaya örnek olabilecek çalışma ve sonuç olacağını bilelim. Türkiye genelinde uygulanacak olan antikor testi nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 81 şehrinde antikor testleri yapılacağını açıkladı. Peki nedir bu antikor testi? Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak? Antikor testi yapılacak haneler nasıl seçilecek? Yakından bakalım... BiP'te paylaş

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