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Koronavirüs "Sağlık çalışanları kadar biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra konoravirüsten öldü
TÜRKİYE

"Sağlık çalışanları kadar biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra konoravirüsten öldü

İstanbul'da hastanelerden toplanan atıklarını imha eden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, yaklaşık 2 ay önce yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları kadar bizde tehlike altındayız" demişti. Canlı, geçtiğimiz hafta koronavirüsten hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı.
İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı.

İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

  • Canlı, yaklaşık 2 ay önce İstanbul'da hastanelerden toplanan atıklarını imha eden İSTAÇ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Canlı, tesiste çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirtmişti.

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Tıbbi atıkların uygun şekilde depolanmaları konusunda uyarmıştı

Mustafa Canlı, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları kadar bizler de tehlike altındayız. Her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geliyor. Alınan tedbirler sayesinde de bugüne kadar hiçbir çalışanımız enfekte olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

  • Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istemişti.

Bu uyarıları yapan Mustafa Canlı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle iki hafta tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü hafta hayatını kaybetti.

İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HAYAT
İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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