Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’da korona virüsü (Covid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinin evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor. Ülkede korona virüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700’den fazla ceset çıkarıldığını açıklandı.

FOTOĞRAF 8 Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’da korona virüsü (Covid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinin evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor. Ülkede korona virüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700’den fazla ceset çıkarıldığını açıklandı. Ekvador’un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil’de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700’ü aştı ifadelerini kullandı. Wated, koronavirüsü salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti. Güney Amerika’nın Wuhan’ı olarak kabul edilen Guayaquil’de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor. Öte yandan, Ekvador’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333’e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466’ya yükseldi. Sağlık sistemi çöken Ekvador’da evlerden 700’den fazla ceset toplandı: Sahipsiz cesetler sokakta yakıldı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da koronavirüsünden en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700'den fazla cesedin toplandığı açıklandı. Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor. BiP'te paylaş

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Ekvador’un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil’de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700’ü aştı" ifadelerini kullandı. Wated, koronavirüsü salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.

Vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokakta yakıyor

Güney Amerika’nın Wuhan’ı olarak kabul edilen Guayaquil’de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.

Öte yandan, Ekvador’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333’e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466’ya yükseldi.