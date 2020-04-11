Koronavirüs Sağlıkçılar laringoskop ile korunacak Hastenelere ücretsiz olarak dağıtılacak
TÜRKİYE

Sağlıkçılar laringoskop ile korunacak: Hastenelere ücretsiz olarak dağıtılacak

MEB, solunum yetmezliği aşamasındaki hastalara entübasyon yapacak sağlık personelini korumak amacıyla “video laringoskop” cihazı üretmeye başladı. Bakan Ziya Selçuk: “Üretilen cihazlar, il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda pandemi hastaneleri başta olmak üzere ihtiyaç duyan hastanelere ücretsiz olarak dağıtılıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak için solunum yetmezliği aşamasındaki hastalara entübasyon yapacak sağlık personelini korumak amacıyla “video laringoskop” cihazı üretmeye başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bakanlığın tüm birimlerinde hizmet kapasitesini her geçen gün artıran MEB, salgınla mücadelede mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) harekete geçirerek maske, tulum, önlük ve yüz koruyucu siperleri üreterek sağlık çalışanlarına dağıtmaya başlamıştı. Bu kapsamda altyapı ve Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakanlıkça, BİLSEM’lerde yeni bir adım daha atıldı. Bakanlık, il sağlık müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda BİLSEM’lerde hastaların solunum yetmezliği aşamasında entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan ve hasta ile sağlık çalışanının mesafesini koruyan “video laringoskop” cihazı üretmeye başladı. Bu çerçevede üretim Manisa, Kahramanmaraş, Bursa, Tokat, Kırşehir, Çankırı, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Tunceli, Adana ve Sivas’ta bulunan BİLSEM’lerde yapılıyor. Üretilen cihazlar il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda pandemi hastaneleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan hastanelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Video laringoskop cihazı animasyonu

BİLSEM’LERDE 3D YAZICILARLA ÜRETİLİYOR

  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte Bakanlığın tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. Meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını ve bunların vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: “Bu kapsamda BİLSEM’ler de tüm imkanları ile sürece katkı veriyorlar. Yüz koruyucu siper ihtiyacını karşılamak için 150 BİLSEM’de 3-D yazıcılarla üretim yapılıyor. İllerde sağlık birimlerinden gelen talep üzerine BİLSEM’lerde 3-D yazıcılarda video laringoskop üretmeye başladık. Tüm üretimi ihtiyaç duyulan noktalarda sağlık birimlerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Öğretmenler için "uzaktan eğitim" dönemi başlıyor
GÜNDEM
Öğretmenler için "uzaktan eğitim" dönemi başlıyor
Abone Ol Google News
2 bin 756 kişi!

2 bin 756 kişi!

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgiler paylaştı.
Hızla inşa ediliyor

Hızla inşa ediliyor

Salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi.
Açık markete baskın

Açık markete baskın

​Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Ne sokağa çıkma yasağı ne de koronavirüs, resmen akın ettiler.
Müjdeli haberi<br>Vali verdi

Müjdeli haberi
Vali verdi

Kentteki 6 korona hastasından 4'ü iyileşti, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Mesajı bekleyin

Mesajı bekleyin

​Ücretsiz maske için eczacılardan vatandaşa çağrı.
Vatandaş<br>ekmeksiz kalmadı

Vatandaş
ekmeksiz kalmadı

​Fırıncılar sabaha kadar çalıştı, kimse mağdur olmadı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Fırsatçı fırıncıya<br>zabıta acımadı

Fırsatçı fırıncıya
zabıta acımadı

Fırına koşan vatandaşa ekmeği 5 liradan satmıştı.
Virüsün<br>atası ABD çıktı

Virüsün
atası ABD çıktı

Koronavirüsün genetik şifresi tamamen çözüldü.
Kameralı tespit

Kameralı tespit

​Hatalı parklara yönelik dikkat çeken adım.
Maskeli<br>kahramanlar

Maskeli
kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıyorlar.
Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarındakilere ilişkin bilgiler paylaştı.
Haftaya raflarda

Haftaya raflarda

​Cilt dostu el dezenfektanı BOREL seri üretime geçti.
Yarım<br>milyara yaklaştı

Yarım
milyara yaklaştı

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya güçlü destek.
Ne yazık ki<br>yaşanan budur

Ne yazık ki
yaşanan budur

​New York Belediye Başkanı De Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması.
Ödemelerde<br>artışa gidildi

Ödemelerde
artışa gidildi

​Bakan Selçuk açıkladı: Kadınlara ödenen miktar arttı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.