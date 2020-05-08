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Koronavirüs Sağlıkçılara minnet klibi AK Parti İstanbul İş Başkanlığı sağlık çalışanlarına özel klip hazırladı
TÜRKİYE

Sağlıkçılara ‘minnet’ klibi: AK Parti İstanbul İş Başkanlığı sağlık çalışanlarına özel klip hazırladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla fedakarlıkla yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor.
Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla fedakarlıkla yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bayram Şenocak

Şenocak, sosyal medyadan paylaştığı klibe, “Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik. Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset. Canlar önce Allah’a, sonra sana emanet” dedi.

AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi
OYNAT 01:37
AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi yayınladı. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına “minnet” ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.
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