Sağlıkçılara ‘minnet’ klibi: AK Parti İstanbul İş Başkanlığı sağlık çalışanlarına özel klip hazırladı

Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla fedakarlıkla yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bayram Şenocak

Şenocak, sosyal medyadan paylaştığı klibe, “Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik. Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset. Canlar önce Allah’a, sonra sana emanet” dedi.

