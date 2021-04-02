Koronavirüs Bir öğrencide koronavirüs çıktı eğitime 9 gün ara verildi
TÜRKİYE

Sakarya Karasu'da bir öğrencide koronavirüs çıktı eğitime 9 gün ara verildi

Bir öğrencide koronavirüs çıktı eğitime 9 gün ara verildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Kızılcık İlk ve Ortaokulda yüz yüze eğitime 9 gün ara verildi.

Haber Merkezi İHA
Sakarya Karasuda bir öğrencide koronavirüs çıktı eğitime 9 gün ara verildi
Foto/arşiv

Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında toplandı.

İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’nın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan kurul, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bir dizi kararlar aldı.

EĞİTİME 9 GÜN ARA VERİLDİ

Alınan kararlar kapsamında, Kızılcık İlk ve Ortaokulunda bir öğrencide korona virüs tespit edilmesi ve temaslıların fazla olması sebebiyle örgün eğitime 9 gün ara verildi. Ayrıca 8 yerleşim yerinin de salgının kontrolü açısından 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

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