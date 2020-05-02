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Koronavirüs Sakaryada kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grubu drone yakaladı
TÜRKİYE

Sakarya’da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grubu drone yakaladı

Sakarya'da kısıtlamaları ihlal ederek piknik hazırlığına giren bir grubu drone görüntüleri ele verdi.

Vatandaşların gördükleri drone’a el sallayarak kurdukları masaya davet etmeleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi İHA
Grup drone'a el salladı.
Grup drone'a el salladı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yeşillik alanda piknik yapmak için hazırlanan bir grup havadan görüntülendi. Vatandaşların gördükleri drone’a el sallayarak kurdukları masaya davet etmeleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde Sakarya’nın Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi mevkinde kısıtlamayı ihlal ederek yeşillik alana minibüs ile gelen bir grup vatandaş çimenlerin arasına masa kurarak piknik hazırlığı yaptı. Masa kurdukları esnada havadan görüntülendiklerini fark eden grup önce şaşkınlıkla olup biteni izledi.

Sonrasında ise piknik hazırlığı yapan grup drone’a el sallayarak kurdukları masaya davet etti. İlginç görüntülere sahne olan o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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