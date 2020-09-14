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Koronavirüs Salgının başladığı Vuhandan kritik koronavirüs uyarısı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Salgının başladığı Vuhan'dan kritik koronavirüs uyarısı

Dünyayı kasıp kavurmaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde salgına ilişkin yapılan araştırmada, kentte koronavirüs testi yapılan kedilerden yüzde 10 ila 15’inin hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Çalışmanın sonucunda, evcil hayvanlardaki enfekte olma seviyesinin düşünülenden daha yüksek olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavurmaya devam eden ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Vuhan’daki Huazhong Tarım Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmanın sonucunda, evcil hayvanlardaki enfekte olma seviyesinin düşünülenden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.


Kedilerden kan örneği alındı


  • Vuhan’da ocak ve mart ayları arasında 100’den fazla kediden alınan kan örneğinin, evcil hayvanların insanlardan virüsü kapmış olabileceğini ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışma kapsamında kan örneği alınan kedilerin yaklaşık yüzde 15’inde Kovid-19 antikorları ve yaklaşık yüzde 10’unda da Sars-CoV-2 nötrleştirici antikorlar bulundu.En çok antikora sahip 3 kediye Kovid-19’a yakalanmış bir kişinin sahip olduğu ifade edildi.

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"Evcil hayvan sahipleri dikkatli olmalı"

Araştırmacılar, hastalığı yaymayı önlemek için Covid-19 hastalarının evcil hayvanlarından uzak olarak kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kedilerden hiçbirinin semptom göstermediği ancak virüsün evcil hayvanlar için ölümcül olabileceği düşünüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte, araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin solunum damlacıkları yoluyla kediler arasında bulaşabildiğini ifadede eden, geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya işaret ediyor.

Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı
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Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı

Araştırmacılar, bu mekanizmanın türler arasında virüs yayıp yaymadığını öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylerken, aynı zamanda veriler yorumlandığında evcil hayvan sahiplerini dikkatli olmaya teşvik etmek için yeterli endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Emerging Microbes & Infections dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı Meilin Jin'in, "Covid-19 hastaları ile kedi, köpek gibi evcil hayvanlar arasında uygun mesafeyi korumak için önlemler düşünülmeli ve bu yüksek riskli hayvanlar için de hijyen ve karantina önlemleri alınmalıdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Koronavirüs evcil hayvanları da vurdu: Korkudan sokağa atıyorlar
KORONAVİRÜS
Koronavirüs evcil hayvanları da vurdu: Korkudan sokağa atıyorlar

Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
FOTOĞRAF 14
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor.
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Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.
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Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
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Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
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Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.


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