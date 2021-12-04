Salgının etkisi azalmıyor: ABD'de bir günde bin 789 ölüm

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 162 bin 297 artışla 48 milyon 994 bin 565'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1789 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 787 bin 701'e ulaştı.

Ülkede yaklaşık 234,7 milyon kişiye ilk doz, 198,2 milyon kişiye ikinci doz, 44 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

İTALYA'DA 16 BİN 632 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 636 bin 592 testte 16 bin 632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 5 milyon 94 bin 72'ye ulaştı.

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Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 223 bin 718'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 732'ye çıktı.

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MASKE ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Bu arada, vakalardaki artışlar sebebiyle Roma Belediyesi'nin kararıyla alışveriş yapılan mağazaların olduğu caddeler ile kalabalıkların oluştuğu önemli meydan ve anıtların olduğu açık hava yerler için de getirilen maske kullanımı zorunluluğu bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kuzeydeki Milano, Bergamo ve Bologna gibi kentlerde de yılbaşı tatil dönemi sonuna kadar açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.

VİYANA'DA ÖNLEMLER PROTESTO EDİLDİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise 40 binin üzerinde gösterici, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti. Avusturya ve çeşitli Avrupa ülkelerine ait bayrakların taşındığı gösteride, "Aşı zorunluluğuna hayır", "Tedbirler hemen kaldırılsın", "Özgürlük" yazılı pankartlar açıldı.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 artarak 130 bin 124'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 157 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 463'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 131 bin 356'ya yükseldiği ülkede, 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 124'e çıktı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 431 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 286 bin 453’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 761’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 344’e çıktı.

Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 131 artarak 1 milyon 728 bin 196’ya yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 60 bin 800 kişiye virüs testi yapıldı, 160 kişi taburcu edildi. Ülkede, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.