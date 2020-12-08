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TÜRKİYE

Samsun için ürküten açıklama: Salgının zirvesindeyiz

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kentte koronavirüs vaka sayındaki artışla ilgili olarak, "Salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Samsun'da vaka artışının yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu belirtti. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.


"Aile içi ziyaretler artışa neden oldu"

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, vaka sayısının düşürülmesi için yapılan çalışmalara devam edildiğini belirterek vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yaptı. Oruç, "Fakat geldiğimiz mevsim itibariyle havaların soğuması ve ev içi ziyaretlerin artmasını da öngörerek vaka sayımız arttı ve şu anda artmaya da devam etmekte. Vatandaşlarımızın daha çok tedbirli olmasıyla bu vakaların önüne geçilebilir. Mevsimsel olarak baktığımızda kronik hastalıkların yaygınlaştığı, mevsimsel grip hastalığının yaygınlaştığı dönem bununla birlikte havaların soğuması ve kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmek, aile içi akraba ziyaretlerini daha fazla yapmak vakaların artışına neden oluyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Akrabalar arası ziyaretleri ertelemek, aile içi ikramlar, günler gibi merasimlerden uzak olmak gerekmekte" şeklinde konuştu.

"Rehavet oluştu"

Yazın son zamanlarında bu konuda bir rehavet oluştuğunu söyleyen Oruç, "Samsun'a dışarıdan çok fazla kişinin gelip gitmesi, İstanbul'dan ziyaretlerin olması, ister istemez bir rehavet oluştu. Aslında kontrollü sosyal hayata geçmiştik fakat kontrol kısmı biraz daha vatandaşlarımız tarafından benimsenmedi. Normal sosyal hayatmış gibi herkes rahat olarak değerlendirdi. Gençlerde 'Nasılsa bana bir şey olmaz gencim' diye bir yanlış anlayış vardı ve daha çok rehavet oluştu. Bundan hemen sonra bu gençlerin aile içi ziyaretleri, büyüklerini ziyaretleri sonucunda yaşlılarımız ister istemez daha çabuk hasta oluyorlar, onlara bulaşıp bunun sonucunda da hastalığın daha çok yaygınlaşmasına sebep oldu" diye konuştu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı: Korona hastalarına bile ziyarete gidiyorlar
GÜNDEM
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı: Korona hastalarına bile ziyarete gidiyorlar

"Zayıf kalırsak önü alınamaz"

Oruç, tüm kuruluşlar ve vatandaşların el birliği ile koronavirüse karşı tekrardan başarılı olması gerektiğini söyleyerek, "Eğer başaramayacak veya mücadelede zayıf kalırsak o zaman önü alınamaz pandemi o hale gelecektir. O yüzden maske, mesafe temizlik izolasyon kurullarına uyalım. İşimiz yoksa eğer dışarı çıkmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim, ev ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. İkramlar günler merasimler yapmayalım. Düğünlere gitmeyelim. mümkün ise evimizde kalalım bu kışı bu şekilde atlatalım inşallah bahar çok daha güzel olacaktır" dedi.

Vaka sayılarının yüzde 40 arttığı ilde dikkat çeken uyarı: Kritik eşikteyiz!
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Samsun Sağlık Müdürlüğü, kentte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini duyurdu.
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Özellikle Atakum ve Terme ilçelerinde ciddi bir artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, son iki hafta itibariyle vaka sayılarının yüzde 40 arttığına dikkat çekti.
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Samsun için 'kritik eşikteyiz' uyarısı yapan Oruç, herkesi kurallara uymaya davet etti.
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Artışın olduğu ilçelerinden biri olan Atakum sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ise açıklamanın ardından endişeli olduklarını ifade etti.
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Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten vatandaşlar, Atakum’daki bu artışı kafe ve eğlence mekanlarındaki yoğunluğa bağladı.
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Sahilde yürüyüş yapan Mahmut Haznedar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu artış bizi korkuttu ve bugün evde bu konuyu konuştuk. Artık misafirliğe gidip gelmek yok. Bugünden itibaren misafir kabul etmiyoruz, kimse kusura bakmasın. Bu işin şakası yok. Önce insan sağlığı, yaşamak istiyorsak kurallara uymalıyız. Maske takmayan insanlar var, insanlar çok duyarsız dedi.
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Bu artışın herkesi endişelendirdiğini ifade eden Serdar Kalender, İnsanlar, maske ve mesafe kurallarına genel olarak uyuyor. Ancak toplu ulaşım ve eğlence mekanları çok kabalık, bu yüzden vaka sayısının arttığını düşünüyorum. Bu açıklama bizi korkuttu, aldığımız önlemleri artırdık. Kabalıktan uzak duruyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor diye konuştu.
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Mithat Yıldırım, Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. En önemli vazifemiz bu, kurallara uyarsak bunu atlatırız. Samsun'daki bu artış bizi korkuttu, zaten evden dışarı genel olarak çıkmıyoruz. Lütfen kurallara uyalım diye konuştu.
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Atakum sahilinde bulunan kafelerin çok kalabalık olduğunu belirten Abdülkadir Köksal Topçu, “Ben kurallara uyuyorum ama herkesin de uyması lazım. Özellikle gençler kurallara uymuyor, bu artışı kafelerdeki yoğunluğa bağlıyorum dedi.
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Kendisinin de diş hekimi olduğunu ve insanların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Betül Demir, Hastanelerde gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum ama bu vakaların artışı kişi bazlı dikkatsizliklerden kaynaklanıyor. Bütün eğlence mekanlarında insanlar iç içe ve solunum esnasında virüs yayılımı artıyor. Bu duruma dikkat etmeliyiz ve kurallara uymalıyız. Diş hekimiyim ve her hastamızdan sonra bulunduğumuz muayenehaneyi 20 dakika dezenfekte edip yeni hasta kabulü yapıyoruz. Kişiler el hijyenlerine ve maske takma kuralına riayet ettikleri sürece bu hastalıktan kurtulabiliriz diye konuştu.
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Tedbirlere uyulmadığı sürece virüsün herkese bulaşabileceğini ifade eden Eda Çeri, Yalnız olduğumuz zaman takmış olduğumuz maskeyi, bazen bunaldığımız için çıkarma hissi geliyor. Kabalık ortamlarda sosyal mesafemize ve maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Evde kaldığımız sürece insanların psikolojik durumu kötü etkileniyor. Biz tedbirleri elden bırakmayalım dedi.
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Vaka sayılarının yüzde 40 arttığı ilde dikkat çeken uyarı: Kritik eşikteyiz!
Samsun'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 40 artış yaşanınca yetkililerden vatandaşlara uyarı geldi. Vakalardaki artış oranı üzerine kritik eşikte olunduğuna dikkat çeken uzmanlar tedbirli olunması yönünde çağrıda bulunuyor.



"Salgının zirvesindeyiz"

Samsun'da tüm kurumlarla topyekun bir mücadele içinde olduklarını dile getiren Oruç, "Biz salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok. Bizim elimizde B,C,D planlarımız vardı ama şu an maksimum verimle, maksimum gücümüzle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm kurumlardan araçlar, personeller çekiyoruz. Yoğun bakım anlamında yeni yataklar, yoğun bakımlar açıyoruz oluşan talebe karşılık verme anlamında. Biz 3-4 ay öncesinden görüp ona göre çalışmalar yapmıştık, kısmen artırmıştık, şu dönemde biraz daha artırıyoruz. İnşallah bu topyekun mücadeleyi sağlayarak pandeminin üstesinden geliriz" ifadelerinde bulundu.
Oruç, karantina kurullarını ihlal eden ya da kalacak yeri olmayan 47 kişinin de şu an KYK yurdunda izolasyonda bulunduklarını aktardı.

Nüfusu 23 ilden fazla ilçenin korona haritası kıpkırmızı oldu esnaf isyan etti: Reis'i dinlemedik
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Dün akşam açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e çıktı. Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e ulaştı. Hasta sayısı 539 bin 291, vefat sayısı 14 bin 900, ağır hasta sayısı 5 bin 805, aktif hasta sayısı 93 bin 138 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun. ifadelerini kullandı.
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yansıdı. 274 bin nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de, HES verilerine göre vaka sayılarının son 3 ayda hızla artmasıyla risk haritası rengi, kırmızıya döndü.
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Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.
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Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz.HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı dedi.
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İlçe esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis'i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bunu da atlatacağız ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Hatay, Mersin, Samsun, Kastamonu Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile toplantı yaptıklarını belirterek, Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında demişti. Bakan Koca, Hatay'da vaka artışının yüzde 125 olduğunu belirtirken, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 86 olduğunu söylemişti.
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Nüfusu 23 ilden fazla ilçenin korona haritası kıpkırmızı oldu esnaf isyan etti: Reis'i dinlemedik
Türkiye'de özellikle son birkaç ayda vaka sayıları yükselirken bir ilde koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı tırmandı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında daha önce yeşil olan bölgeler kıpkırmızı oldu. İşte 23 ilin toplamından daha fazla nüfusu olan o ilçe ve koronavirüsle ilgili tüm detaylar...


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