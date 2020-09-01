Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Samsunda karantinada olması gereken 282 kişi evlerinde bulunamadı Ayaklı virüsler kol geziyor
TÜRKİYE

Samsun'da karantinada olması gereken 282 kişi evlerinde bulunamadı: Ayaklı virüsler kol geziyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşların rehavete kapılması ve tedbirlere uymaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Son olarak

Samsun’da koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken evlerde izole olması gerekirken dışarıya çıkan pozitif veya temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların tedbirsizliği yüzünden vaka sayıları her geçen gün artıyor.
Vatandaşların tedbirsizliği yüzünden vaka sayıları her geçen gün artıyor.

İnsanları duyarlı olmaya davet eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun’da son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 pozitif veya temaslı kişiyi evine bulamadık. Gerekli yasal işlemler başlatıldı" dedi.
Samsun’da görev yapan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ve mobil denetim ekipleri her gün kapı kapı gezerek pandeminin yayılımını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Evlerde izole olması gereken kişileri kontrol eden ve aynı zamanda tedavilerini yapan 19 adet mobil denetim ekipleri izolasyona uymayan 262 kişiyi tespit etti. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için 282 haneye ise tutanak tutuldu.

Polise '60'ı biraz geçtim' dedi 80 yaşında çıktı
GÜNDEM
Polise '60'ı biraz geçtim' dedi 80 yaşında çıktı

Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti
KORONAVİRÜS
Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti

282 kişiye tutanak tutuldu


Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Oruç ise, "Samsun’da korona ile mücadele kapsamında evde izlem tedavisi olarak eve gönderilen hastalarımıza mobil denetim ekiplerimiz günlük olarak denetim yapmaktadır. 19 adet mobil denetim ekibimiz günlük olarak pozitif veya temaslı hastalar evlerinde mi değil mi, tedavilerine uyuyorlar mı, herhangi bir semptom var mı diye evlerine gidiyorlar. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 kişiyi evine bulamadık. Bunlar içerisinde de 282 kişiye tutanak tuttuk. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için tutanaklar tuttuk. Bu tutanakları ilgili mülki amirlere gönderdik ve gerekli yasal işlemleri başlatmış olduk" diye konuştu.


"3 bin 150 TL’ye kadar para cezası"

Pozitif veya temaslı kişilerin hastanede tedavileri gerekiyorsa onları hastaneye yatırdıklarının altını çizen Oruç, "Pozitif vakalar evde izole olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi pozitif vakalar evlerde izole olacaklardır. Eğer hastanede tedavileri gerekiyorsa biz onları zaten hastaneye yatırıyoruz. Pozitif veya temaslı kişiler evden dışarıya çıkması halinde pandemiyi engellemek güç olur. Samsun Valiliği koordinasyonunda tüm kolluk kuvvetleri ile beraber evde izole olması gereken kişileri yakın takipteyiz. Burada izolasyonu ihlal edenlerle ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde 3 bin 150 TL’ye kadar para cezası yazılmaktadır. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin bu konuda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.


"Pozitif kişiye şehirlerarası otobüse binerken yakaladık"

İzolasyonun kimseyle görüşmemek ve dışarıya çıkmamak olduğunu hatırlatan Oruç, "Yaptığımız denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunması gerekirken evden çıktığını ve şehirlerarası yolculuğa çıkacağını öğrendik. Ekiplerimizin dikkati sayesinde otobüse binmeden bu vatandaşımızı aldık. Evinde tekrar izole ettik. Bu tarz vakaları çok görüyoruz. Marketlere, eczaneye veya komşusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım" ifadelerini kullandı.

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
FOTOĞRAF 7
Title
Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.
Title
Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.
Title
Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
Title
Doktoru arandı <br> <br> Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.
Title
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti.
Title
Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı.

Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
GÜNDEM
Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Abone Ol Google News
FcaebookMüslümanların haklarını çiğnetiyor

Fcaebook
Müslümanların haklarını çiğnetiyor

İfade hürriyetine ve azınlık haklarına büyük bir darbe.
Medya ve siyaset dünyası şokta!

Medya ve siyaset dünyası şokta!

​CHP'yi destekleyen kanalı Akın İpek kurdurtmuş...
Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire Ana oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor

Sokak ortasında öldürüldü

Sokak ortasında öldürüldü

​Hayatını kaybeden başpehlivanın son paylaşımı yürek burktu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

20 bin öğretmen atandı

20 bin öğretmen atandı

Atama sonuçlarını adaylar e-Devlet'ten öğrenilecek.

Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankarta tepki.

Bizden çaldıkları eserlerle her yıl milyar eurolar kazanıyorlar.
Üvey kızına dehşeti yaşatmıştı

Üvey kızına dehşeti yaşatmıştı

​Öz anne 4.5 yıla isyan etti, anlattıkları yürekleri dağladı.

Adıyaman'da bidonlar içerisinde bin adet sülük ele geçirildi
Gündem

Adıyaman'da bidonlar içerisinde bin adet sülük ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından şüpheli araç durduruldu. Otomobilde bulunan bidonlar içerisinde bin adet sülük ele geçirildi. Sülükler ekipler tarafından gölete salıverildi.
Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Gündem

Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Bir insanı kısa sürede öldürebilecek etkiye sahip olan, kimyasal silahların ayrıştırılması, doping ve kozmetik sektöründe de kullanılan kobra yılanı zehri kaçakçıları, kaçakçıların da iştahını kabartıyor. Edirne'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan beş şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu
Gündem

Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu

CHP’yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalının kuruluşundaki finans kaynağına ilişkin çok çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Yurt Gazetesinin sahibi Durdu Özpolat, TELE 1 kanalının FETÖ firarisi ve Koza Holding eski sahibi Akın İpek’in desteği ile kurulduğunu açıkladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Yanardağ arasındaki polemiğe müdahil olan Özbolat, "TELE 1 Akın İpek’in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ ise TELE 1'in finansmanına ilişkin somut veriler paylaşmadan "Arkasında ben varım. Halkın desteği var" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.