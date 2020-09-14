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Koronavirüs Sanata Kovid-19 değdi
TÜRKİYE

Sanata Kovid-19 değdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, günlük yaşamımız kadar sanatsal faaliyetleri de etkiledi. Ressam ve Sahne Dekor Tasarımcısı Hüseyin Kartal’ın sanat yaşamı da karantina günlerinden nasibini aldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Hüseyin Kartal
Hüseyin Kartal

Pandemiden kısa bir süre önce yeni sergi çalışmaları için kendisini izole ettiğini aktaran Kartal, gelen ölüm haberlerini kendisii çok etkilediğini belirtti. Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte insanların ortalıktan çekildiğini hatırlatan Kartal, “Kovid-19-’un ilk günlerinde insanlar doğadan çekilmişti. O günlerde içimi ısıtan bir habere denk geldim. Yaban hayvanları sokaklara dökülmüştü. Bu durum beni oldukça etkiledi ve yeni resim sergim için bir kapıyı da aralamış oldu. Şimdi kafamda yaban hayvanlarıyla insanların bir arada yaşadıkları görseller dönüp duruyor ve onları tuvale aktarmak için heyecan duyuyorum” diye konuştu.

Hüseyin Kartal
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