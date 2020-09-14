Sanata Kovid-19 değdi

Pandemiden kısa bir süre önce yeni sergi çalışmaları için kendisini izole ettiğini aktaran Kartal, gelen ölüm haberlerini kendisii çok etkilediğini belirtti. Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte insanların ortalıktan çekildiğini hatırlatan Kartal, “Kovid-19-’un ilk günlerinde insanlar doğadan çekilmişti. O günlerde içimi ısıtan bir habere denk geldim. Yaban hayvanları sokaklara dökülmüştü. Bu durum beni oldukça etkiledi ve yeni resim sergim için bir kapıyı da aralamış oldu. Şimdi kafamda yaban hayvanlarıyla insanların bir arada yaşadıkları görseller dönüp duruyor ve onları tuvale aktarmak için heyecan duyuyorum” diye konuştu.

Hüseyin Kartal