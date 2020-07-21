Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Şanlıurfada koronavirüs alarmı 132 ev karantinaya alındı
ŞANLIURFA TÜRKİYE

Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs alarmı: 132 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı. Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931

  • Bu kapsamda Akçakale'de bir, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme: Oxford’un aşısı bağışıklık sağladı
KORONAVİRÜS
İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme: Oxford’un aşısı bağışıklık sağladı

Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
OYNAT 00:59
Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.


Abone Ol Google News
Hedeflerinde Türkiye var!

Hedeflerinde Türkiye var!

​Libya'da kaybedenler Ermenistan'ı sahneye sürdü.
Vahşetin detayları ortaya çıktı

Vahşetin detayları ortaya çıktı

Katil, Pınar Gültekin'i bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış.
HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

O sene bu sene mi?

O sene bu sene mi?

​Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi.

Bayram için kritik uyarı!

Bayram için kritik uyarı!

​Prof. Dr. Özlü: Vaka sayısında artış yaşanabilir.
Koku gelince<br>ortaya çıktı

Koku gelince
ortaya çıktı

Kardeşinin çürümüş cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı.
Sirte için emir bekleniyor

Sirte için emir bekleniyor

Yeni Şafak'a konuşan UMH komutanı operasyonun detaylarını verdi.
Ayşe tatile<br>nasıl çıktı?

Ayşe tatile
nasıl çıktı?

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın pilotu anlattı: Rumları lakaplarla devre dışı bıraktık.
Seferber oldular

Seferber oldular

​Ayasofya'nın halısını üreten fabrikanın yönetim kurulu üyesi Yeni Şafak'a konuştu.
Müslümanları<br>fişleme merkezi

Müslümanları
fişleme merkezi

Müslümanlar tarafından ortaya konulan her türlü sivil muhalefet, suç sayılacak.
İşkenceci peşinde

İşkenceci peşinde

"​Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.