Şanlıurfa'da 1 mahalle 2 sokak ile 29 bina karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi, Suruç ilçesinin ise Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ile Üçpınar Mahallesi'ndeki Özbekler Sokak ve kent genelinde 29 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, kentteki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.
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Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane.
En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis.
Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700'leri geçti.
Son bir ayda İzmir'de, günlük ortalama vaka sayısı 32, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38, son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısının 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısının 113 olduğunu kaydeden Koca, artışın devam ettiğini aktardı.
Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısının 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısının 88 kişi olduğunu açıkladı.
Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28.
Son bir ayda Diyarbakır'da, günlük ortalama vaka sayısı 58, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81, son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı.
Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43.
Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Yani daha kontrollü denilebilir.
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı: İşte il il vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korovirüste tek tek illere dikkat çekti., İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Kocaeli, Konya ve Bursa'daki koronavirüs rakamlarını açıkladı.