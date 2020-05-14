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Koronavirüs Şanlıurfada 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı
TÜRKİYE

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Şanlıurfa
Arşiv/Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinin Bakırtaş Mahallesi ile Siverek ilçesinin Yenişehir ve Şirinkuyu mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bakırtaş Mahallesi ile Siverek'teki 4 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezindeki Batıkent Mahallesi'nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

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