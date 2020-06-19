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Koronavirüs Şanlıurfada 1 mahalle karantinaya alındı Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı
TÜRKİYE

Şanlıurfa’da 1 mahalle karantinaya alındı: Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası görülen 400 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Karabahçe Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı.
Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Karabahçe Mahallesi'nde rahatsızlanarak hastaneye götürülen 1 kişinin, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu 400 hane ve 3 bin 500 nüfusa sahip mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekibi ise koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı.

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