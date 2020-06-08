Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı: Bir mahalle ve 4 binada ise karantina sona erdi

Bozan, Bizim hakkımızda yalan bir haber yayınlanmış, bu haberi kesinlikle kabul etmiyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, gerekli mercilere haber ettik. Biz kabul etmiyoruz, bu yalan haberin takipçisi olacağız. Biz şu an mağdur durumdayız, sabahki müşterilerimiz gelmiyorlar, bununla ilgili devletimizden bir yardım bekliyoruz ve yetkililerimizin de haberi yalanlamasını bekliyoruz. Şoförlerde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil dedi.