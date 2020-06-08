Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı: Bir mahalle ve 4 binada ise karantina sona erdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Haliliye'nin Kısas, Ertuğrul Gazi, Yeşildirek, Viranşehir'in Yeni ile Eyyübiye'nin Şıhmaksut mahallelerinde 6 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Karaköprü, Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki 1 mahalle ve 4 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.
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Diyarbakır-Bismil hat yöneticisi Mehmet Bozan, yolcu taşımacılığı yapan 10 sürücüde korona virüs olduğu iddiasını yalanladı.
İddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bismil Birlik Yöneticisi Mehmet Bozan, haber yüzünden müşterilerinin gelmediğini ve mağdur olduklarını söyledi.
Bozan, Bizim hakkımızda yalan bir haber yayınlanmış, bu haberi kesinlikle kabul etmiyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, gerekli mercilere haber ettik. Biz kabul etmiyoruz, bu yalan haberin takipçisi olacağız. Biz şu an mağdur durumdayız, sabahki müşterilerimiz gelmiyorlar, bununla ilgili devletimizden bir yardım bekliyoruz ve yetkililerimizin de haberi yalanlamasını bekliyoruz. Şoförlerde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil dedi.
Bismil Kooperatifi üyesi Lezgin Arıca ise yapılan haberin kesinlikle yalan olduğunu kaydederek, kendilerinde ve diğer sürücülerde korona virüs olmadığını kaydetti.
Arıca, Sabah 2 tane muhabir arkadaş buraya geldi, bizim bir arkadaşla röportaj yaptı, kesinlikle burada korona virüsü vakası yok iftira. Biz de 155’i aradık, tekrar karakola gidip ihbarda bulunduk. Şimdiye kadar başımız bile ağrımadı, yolcularımızı maskeli alıyoruz, tün tedbirlerimizi alarak hareket ediyoruz dedi.
Diyarbakır'da 10 minibüs şoförünün koronavirüse yakalandığı iddiasına açıklama
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe korona virüs çıktığı iddia edildi. İddiaya ilişkin Bismil Birlik Yöneticisi Mehmet Bozan, açıklamalarda bulundu.