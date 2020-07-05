Şanlıurfa'da koronavirüs alarmı: 92 ev karantinaya alındı

Ekonomi

Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması: Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilen en büyük gemi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'yu inceledi. Bakan Varank, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor" dedi. Anadolu, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Geminin uçuş güvertesinin baş tarafında, uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak. Gemi üzerinde 1 adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek.