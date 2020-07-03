Şanlıurfa’da koronavirüs tehlikesi büyüyor: 65 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğin yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye’de 23, Eyyibiye’de 4, Karaköprü’de 19, Suruç’ta 6, Siverek’te 2, Viranşehir’de 10 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 49 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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Sağlık Bakanlığının hazırladığı rapordan dikkat çekici detaylar şöyle...
COVİD-19 Durum Raporu Türkiye
Türkiye koronavirüs özet tablosu
Türkiye’de ilk koronavirüs (COVID-19) vakasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 198.284 vaka Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı son 7 günde 11,8, son 14 günde 23,5 ve son 28 günde 41,4 olarak gerçekleşmiştir.
Vakalar ağırlıklı olarak Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde gözleniyor.
Bildirilen vakaların %48'i kadın, %52'si erkektir. Vakaların 14.388'i 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,3), 27.199'u 15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032'si 25-49 yaş grubunda, 36.777'si 50-64 yaş arasında, 16.672'si 65-79 yaş grubunda gerçekleşmiş olup 5.215’i 80 yaş ve üzerindedir (%2,6). Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. 100.000 kişiye düşen en yüksek COVID-19 vaka sayısı 80 yaş ve üzeri bireylerde görüldü.
Türkiye'de toplam 5.097 COVID-19 nedeniyle ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızı %2,57'dir. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı %26,94 ile 80 yaş ve üzeri gruba aittir.
COVID-19 nedeniyle vefat eden 5.097 kişiden 3.183'ü (%62) erkek, 1.914'ü (%38) kadındır. Medyan yaş 71'dir. Ölümlerin 3.573'ü (%70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece %11'i bu yaş grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 10 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
100.000 kişiye düşen toplam ölüm sayısının en düşük olduğu İBBS-1 bölgeleri 1,2 ile Akdeniz, 1,3 ile Ortadoğu Anadolu ve 2,1 ile Orta Anadolu'dur.
Sağlık Bakanlığından koronavirüs raporu: Bölgelere ve yaş gruplarına göre dağılımını açıkladı
Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 3.297.509 test yapıldığı. 1-28 Haziran tarihleri arasındaki test sayısı ise 1.253.088'e ulaştı.