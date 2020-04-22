Koronavirüs Şehit annesi Ramazan gelmeden oğlumu göreyim dedi Jandarmayla birlikte dua etti
TÜRKİYE

Şehit annesi 'Ramazan gelmeden oğlumu göreyim' dedi: Jandarmayla birlikte dua etti

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkması kısıtlanan şehit annesini, ziyaret için oğlunun kabrine götürdü.

Haber Merkezi AA İHA
Şehit annesi, kendisini oğlunun mezarına götüren jandarmaya teşekkür etti.
Şehit annesi, kendisini oğlunun mezarına götüren jandarmaya teşekkür etti.

Diyarbakır'da 1996 yılında şehit olan jandarma er Mehmet Gök'ün annesi Havva Gök, Amasya İl Jandarma Komutanlığını arayarak, evladının kabrini ramazandan önce ziyaret etmek istediğini ancak 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkamadığını söyledi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın emriyle harekete geçen ekipler, il merkezinde yaşayan Gök'ü evinden alarak, şehit oğlunun Musaköy mezarlığındaki kabrine götürdü.

Oğlunun kabrini ziyaret eden Gök, tüm şehitler ve görevdeki güvenlik güçleri için dua etti.

Ekipler, ziyaretin ardından Havva Gök'ü evine bıraktı.

Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.