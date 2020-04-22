Şehit annesi 'Ramazan gelmeden oğlumu göreyim' dedi: Jandarmayla birlikte dua etti

Diyarbakır'da 1996 yılında şehit olan jandarma er Mehmet Gök'ün annesi Havva Gök, Amasya İl Jandarma Komutanlığını arayarak, evladının kabrini ramazandan önce ziyaret etmek istediğini ancak 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkamadığını söyledi.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın emriyle harekete geçen ekipler, il merkezinde yaşayan Gök'ü evinden alarak, şehit oğlunun Musaköy mezarlığındaki kabrine götürdü.
Oğlunun kabrini ziyaret eden Gök, tüm şehitler ve görevdeki güvenlik güçleri için dua etti.
Ekipler, ziyaretin ardından Havva Gök'ü evine bıraktı.