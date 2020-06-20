Sel felaketinden mucize eseri kurtulan yaşlı kadın koronavirüse yakalandı

Adana'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda apartmanın bodrum katı sel suları altında kaldı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmurla birlikte göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.

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Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elife Canatar'a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide koronavirüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

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'Haline bak, içler acısı'

Elife Canatar'ın torunu olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Fiziksel tedavi için emanet ettiğimiz hastanede babaannemin durumuna bak, içler acısı. Yaklaşık 1 saat bodrum katta kaldı. Olay yaşandıktan sonra hiçbir yetkili ilgilenmeden hastaneye bırakıp gitti" ifadelerini kullandı.