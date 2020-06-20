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Koronavirüs Sel felaketinden mucize eseri kurtulan yaşlı kadın koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Sel felaketinden mucize eseri kurtulan yaşlı kadın koronavirüse yakalandı

Adana'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'da (65), koronavirüs bulgusuna rastlandı. Test yapılan Canatar, pandemi servisinde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadını dalgıçlar kurtarmıştı.
Yaşlı kadını dalgıçlar kurtarmıştı.

Adana'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda apartmanın bodrum katı sel suları altında kaldı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmurla birlikte göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.

Bodrum katta boğulmak üzere olan kadını dalgıç polis kurtardı
OYNAT 00:59
Bodrum katta boğulmak üzere olan kadını dalgıç polis kurtardı
Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Adana'daki tıp merkezinin bodrum katında sele yakalandı: Hayata böyle tutundu
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Adana'daki tıp merkezinin bodrum katında sele yakalandı: Hayata böyle tutundu


  • Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elife Canatar'a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide koronavirüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

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'Haline bak, içler acısı'

Elife Canatar'ın torunu olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Fiziksel tedavi için emanet ettiğimiz hastanede babaannemin durumuna bak, içler acısı. Yaklaşık 1 saat bodrum katta kaldı. Olay yaşandıktan sonra hiçbir yetkili ilgilenmeden hastaneye bırakıp gitti" ifadelerini kullandı.

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