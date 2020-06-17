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Koronavirüs Semptom göstermeyen hastaları da tespit eden test geliştirildi
DÜNYA

Semptom göstermeyen hastaları da tespit eden test geliştirildi

İngiltere’de Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) testinin semptom göstermeyen hastaları da tespit ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Geliştirilen test ile semptom göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek.
Geliştirilen test ile semptom göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek.

İngiltere’de Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) testinin semptom göstermeyen hastaları da tespit ettiği belirtildi.
Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs testinin hiçbir semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere hastaların yüzde 98’ini tespit edebileceği ifade edildi.
Birmingham Üniversitesi İmmünoloji ve İmmünoterapi Enstitüsü'nden Dr. Alex Richter, sonuçların bin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanının yer aldığı çalışmalara dayandığını söyledi.
Ritcher gelecek ay tanıtılacak olan testin çığır açacağını da iddia etti.

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