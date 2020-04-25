Servetlerine servet kattılar: Salgın ABD’de milyarderlere yaradı

EN KARLI BEZOS

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca bazı iş insanları servetlerini 282 milyar dolar artırdı, şirketlerinin toplam değeri ise 3.2 trilyon dolara ulaştı. Milyarderler servetlerini ortalama yüzde 10 oranında artırırken, ülkede 22 milyondan fazla kişi işini kaybederek işsizlik fonuna başvurdu. Bu durumdan en çok kar eden kişi dünyanın en zengin kişisi olan Amazon.com’un kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Jeff Bezos oldu.

Elon Musk

TESLA’DA REKOR

Mevzuat Çalışmaları Ensttitüsü’nün (IPS) araştırmasına göre, Bezos’un serveti salgının ilk döneminde düşerken, internet üzerinden yapılan alışveriş oranlarının artmasıyla daha sonraki süreçte 25 milyar dolar artış gösterdi. Bezos’un sahip olduğu yüzde 15.1’lik Amazon hisseleri de yüzde 31 oranında değer kazandı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın serveti yüzde 10 artarken, sahip olduğu yüzde 18.5’lik Tesla hisseleri de 2020 başından beri yüzde 73 oranında rekor bir yükseliş gösterdi.

Eric Yuan

YÜZDE 80 YÜKSELDİ

IPS verilerine göre koronavirüs krizinden en karlı çıkan isimlerden biri de, konferans sistemiyle görüntülü konuşma imkanı sunan Zoom bilgisayar ve akıllı telefon uygulamasının sahibi Eric Yuan oldu. Yuan’ın serveti 1 milyar dolar artarak 2.58 milyar dolara ulaştı. IPS’ye göre koronavirüs salgını döneminde ABD’nin en zengin 34 milyarderinin serveti artış gösterirken, aynı raporda söz konusu kişilerin son 10 yıldaki servetleri ise yüzde 80.6 oranında yükseldi.

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