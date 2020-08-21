Sıcak Hava Balonları için 'koronavirüs' genelgesi yayımlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 17 Mart'ta durdurulan sıcak hava balonu uçuşlarının Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçülerde uygun olarak düzenlenerek 22 Ağustos'ta yeniden başlatılması öncesinde genelge yayımladı.
Genelgede, sıcak hava balonuyla uçuşta ve öncesinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.
FARKLI YERLERDEN KALKIŞ OLACAK
Buna göre; işletme tarafından balon uçuş faaliyetleri kapsamında kalkış yerleri diğer işletmeler ile koordine edilerek mümkün olduğunca ayrı yerlerden kalkış yapılmasına özen gösterilecek. Aynı işletmenin farklı balonları için de ayrı kalkış alanlarının planlanması sağlanacak. Birden fazla ekibin birleştiği kalkış alanlarında farklı ekiplerin temastan kaçınmaları sağlanacak.
SICAK ŞİŞİRME BAŞLADIĞINDA DEZENFEKTAN KULLANILMAYACAK
Yolcuların, balona binmeden önce, ellerinin dezenfeksiyonu soğuk şişirme esnasında sıcak şişirme başlamadan önce yapılacak. Sıcak şişirme başladığında ise kesinlikle dezenfektan kullanımı olmayacak. Bebeklerde (0-2 yaş) boğulma riski nedeniyle maske kullanılmayacak.
6 yaş altında olan çocuklar maske kullanmayabilecek. Kalp, solunum, astım ve otizm gibi uzun süre maske takamayacak rahatsızlıkları olan hasta yolcular, doktor raporunu ibraz etmek kaydıyla yüz koruyucu kullanabilecek. Her balonda yedek maske ve siperlik bulundurulacak. Yolcuların ateş ölçümü konaklama tesislerinden servis araçlarına alınmadan önce, kaptan pilot ve tüm ekip üyelerinin ateş ölçümü operasyon başlamadan önce uygun bir ölçüm cihazı ile yapılacak. Ateş ölçüm sıcaklığı 37.5 derecenin üzerinde olan hiçbir yolcu veya ekip üyesi uçuş operasyonuna katılamayacak.
YOLCU EKSİLTİLECEK
Sıcak hava balonunda yerleşimin nasıl yapılması gerektiği de genelgede anlatıldı. Buna göre sepet yerleşiminde aynı aile mensubu bireyler aynı sepet bölmesine alınacak.