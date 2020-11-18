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Koronavirüs Sigara, koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Sigara, koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor

Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı belirtildi. Sigaranın Kovid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Daily Mail'in haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.

Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Kovid-19 insan hücrelerini etkili biçimde enfekte etmek için bir reseptör kullanıyor
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Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Kovid-19 insan hücrelerini etkili biçimde enfekte etmek için bir reseptör kullanıyor

  • Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir" değerlendirmesini yaptı.

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi
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Yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

  • Sigaranın Kovid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Salgından sonra sigarayı bırakanlar çoğaldı

Yeşilayın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması" Kovid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.

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