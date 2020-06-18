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Koronavirüs Siirtte 10dan fazla kişiye virüs bulaştıran korona market faaliyetini sürdürüyor
TÜRKİYE

Siirt’te 10’dan fazla kişiye virüs bulaştıran 'korona market' faaliyetini sürdürüyor

Siirt’te Ramazan Bayramı arifesinde bir çalışanının öldüğü ve 10’dan fazla kişiye virüsün bulaştığı iddia edilen bir market, 7 günlük kapatılmanın ardından faaliyetlerini devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Siirt'teki market..
Siirt'teki market..

Siirt’te Ramazan ayında bir markette alışveriş yapan 10’dan fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Markette şoför olarak çalışan bir kişi, koronavirüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, 2 çalışanında da virüs çıkmasının ardından işletmenin faaliyetleri durduruldu.

İHA
Siirt'teki market çalışmalarını sürdürüyor...


İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla market 7 gün kapatıldı
Olayın yaşanmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla market karantinaya alınarak faaliyetleri 7 gün durduruldu. Kurul kararında, "15 Mayıs’ta markette servis şoförü olarak çalışan A.Y. Siirt Devlet Hastanesine başvurmuş, aynı gün yatışı yapılarak, numunesi alınmıştır. Alınan numune sonucu 16 Mayısta pozitif gelmiştir. Hastanede izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır. Yapılan filyasyonda A.Y. adlı vatandaşımız ’servis şoförü olduğunu, yaklaşık 1 aydır müşterilere servis hizmetini yapılmadığını ve market içerisinde de herhangi biriyle temasının olmadığını’ beyan etmiştir. 18 Mayısta yoğun bakım ünitesine yatırılmış olup plazma tedavisi uygulanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Mayısta vefat etmiştir. 24 Mayısta vaka kaynakları ve tarihleri farklı olsa da yukarıda adı geçen ve diğer bazı market çalışanlarının pozitif olması nedeniyle markete karantina uygulanması kararı alınmıştır. 7 günün yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Karantinanın 6. gününde marketin tüm çalışanlarına PCR testi yapılması planlanmıştır" denildi.

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Ölen market çalışanının oğlundan tepki

Vefat eden A.Y.’nin oğlu Uğur Y., babasının ölümünün ihmal sonucu olduğunu iddia ederek, Siirt’te korona virüs vakalarının durma noktasına geldikten sonra bayram arefesinde yeniden arttığını söyledi. Babasının ölümü üzerine sosyal medya hesabında açıklama yapan Uğur Y., market sahiplerinin işleri durdurmadığı gibi korona vakalarından kimseye bildirmediğini, babasının da ihmal sonucu öldüğünü iddia etti.

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